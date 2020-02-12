Переписывать историю аморально. В России ответили Польше на слова о выгоде Второй мировой для СССР

Российские дипломаты ответили на заявление посла Польши в Германии, что Вторая мировая война оказалась выгодной для СССР. По мнению послов из России, с приближением 75-й годовщины Победы в Польше все больше пытаются пересмотреть историю.

Посольство России в Германии опубликовало официальный комментарий о том, насколько сильно их поразил «исторический ревизионизм» Польши. Дипломаты заметили, что решающую роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне подтверждают факты и документальные свидетельства.

Посольство напомнило, что только в боях за сохранение польского государства погибли больше 600 тысяч солдат Красной армии. По мнению дипломатов, забывать об этом ради «конъюнктурных целей попросту аморально».

«В России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, сражавшихся плечом к плечу с Красной армией за освобождение Европы от гитлеризма. В очередной раз призываем к честному и бережному обращению с нашей общей историей. Это необходимо, чтобы не допустить повторения трагедии», — написали российские дипломаты в Facebook.

Российское посольство прокомментировало статью в газете «Märkische Oderzeitung», в которой посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский назвал СССР одним из главных выгодоприобретателей Второй мировой войны.