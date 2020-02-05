Сенатор Цеков предложил странам Европы вспомнить собственную политику во Второй мировой войне

«Надо обратить внимание на позицию руководства Польши, это они хотят видеть другую ситуацию во Второй мировой войне и обвинить СССР в том, что он чуть ли не развязал Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну», — заявил сенатор.

Цеков посоветовал представителям европейских стран вспомнить собственную политику в военные годы.

«Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии», — объяснил политик.