    05 февраля 2020, 00:38

    Сенатор Цеков предложил странам Европы вспомнить собственную политику во Второй мировой войне

    Ирина Нагайникова

    Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «подходе России вновь интерпретировать Вторую мировую войну». Об этом сообщил сайт RT.

    «Надо обратить внимание на позицию руководства Польши, это они хотят видеть другую ситуацию во Второй мировой войне и обвинить СССР в том, что он чуть ли не развязал Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну», — заявил сенатор.

    Цеков посоветовал представителям европейских стран вспомнить собственную политику в военные годы.

    «Они хотят сложить с себя вину за начало Второй мировой войны и найти других виновных, кроме Германии», — объяснил политик.