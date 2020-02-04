Не могут отмыться. Почему Польша и Эстония травят Россию и кромсают историю

Польша и Эстония обвиняют Россию в фальсификации истории. На фоне неприятного скандала, в котором Варшава заявила, что СССР начал Вторую мировую войну и потребовала возмещения ущерба, Эстония вдруг обвинила Россию в искажении фактов. Почему этим странам снова и снова хочется обвинить Россию? Рассуждает колумнист «360».

Польша

Как это часто бывает в отношениях между людьми, виновный в каком-либо некрасивом поступке постоянно ищет причины оправдаться. Ему нужно снова и снова поднимать этот мутный ил прошлого, чтобы предстать в более пристойном свете. И обвинить другого.

О том, что Польша вполне явственно приложила немного усилий к сходу той лавины, известной как Вторая мировая, понятно уже всем. Польша при этом и сильно пострадала — трагедия войны осталась трагедией для всех стран. Странно видеть молчащую Чехию, чья судьба в этих политических играх оказалась особенно печальной. После серии унизительных ультиматумов со стороны Гитлеровской Германии в конце 1930-х, судьбу Чехословакии решили за закрытыми дверьми, куда не пустили даже ее представителей.

Польша сразу после этого решила воспользоваться ситуацией и отобрала у Чехословакии Тешинскую область. Вот что писал Уинстон Черчилль в своих мемуарах: «Теперь, в 1938 году, из-за такого незначительного вопроса, как Тешин, поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и в США, которые вернули их к единой национальной жизни и в помощи которых они должны были скоро так сильно нуждаться. Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии».

«Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии, Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией», — говорил польский посол в США.

В декабре 1938 года в докладе второго (разведывательного) отдела главного штаба Войска польского было прямо сказано:

Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель — ослабление и разгром России

Это та история, которую, кажется, хотят переписать не русские, но поляки. Так что, похоже, это была победа в споре с совестью.

Эстония

Как известно, территории современной Эстонии находились в составе Российской империи с 1721 года, когда был заключен Ништадтский мир после победоносной войны Петра I со шведами. Кстати, можно ли нам считать этот договор действующим сейчас?

Упомянутый Керсти Кальюлайд Тартуский (или, по русской традиции, Юрьевский) мир с Эстонией был подписан ровно сто лет назад, когда уже Советская Россия витала в горячечных мечтах о мировой революции. Не было ничего удивительного в том, что РСФСР тогда сделала Эстонии ряд крайне серьезных уступок. Помимо признания ее независимости, Советы простили ей некоторые долги, отдали часть российского золотого запаса в 15 миллионов золотых рублей (11,6 тонны золота) и три уезда Псковской губернии с городами Изборск и Ивангород (ныне Ленинградская область), в которых проживали русские.

Основная цель, которую преследовала Эстония — признание своей независимости, а Россия — искоренение из Прибалтики последних белоармейских формирований. Все это было достигнуто. Договор был кратким и ничего больше не подразумевал. К слову, сам Ленин говорил о том, что «уступка эта делается не навеки», а Россия заключит с Эстонией новый мир, когда там к власти придут Советы.

После развала СССР, Россия в одностороннем порядке провела границу таким образом, что города с русским населением оказались в ее составе. После безрезультатных протестов Эстония признала новые границы. Однако она заявила, что российско-эстонский договор 1920 года не утратил своей силы, даже если его положения о границах не соответствуют реальной ситуации.

Но что же тогда останется от договора, если убрать из него положения о границе? Остаются положения о независимости Эстонии, но тогда зачем подчеркивать действие соглашения, если на ее независимость в наши дни никто не претендует?