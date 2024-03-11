Мир 11 марта 2024, 19:34 В проект бюджета Белого дома США на 2025-й не включили ассигнования на Украину Ассигнования на Украину не включили в проект бюджета Белого дома США на 2025 год РИА «Новости»

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В проект бюджета Белого дома на 2025 год не включили ассигнования на Украину. Причиной стало отсутствие согласия в конгрессе США по этому вопросу, сообщило РИА «Новости».

Хотя в проекте нет никаких конкретных запросов на украинские нужды, там же указали, что для Соединенных Штатов поддержка союзников и партнеров перед лицом так называемой российской агрессии остается приоритетной.

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Несмотря на это, обеспечить передачу критически важной помощи Белый дом не может из-за отсутствия согласия конгресса на одобрение запроса на допфинансирование от октября 2023 года, следует из документа.

Также, судя по тексту проекта бюджета, администрация президента Джо Байдена хочет запросить у конгресса около 850 миллиардов долларов на оборонные нужды страны в 2025 финансовом году,

Данная сумма почти на 4,1% (34 миллиарда долларов) превышает ту, которую администрация запрашивала у конгресса по этой же статье в предыдущем году.