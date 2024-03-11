Мир 11 марта 2024, 02:05 «Не так уж много вариантов». Задержка западной помощи вынудила Украину подумать о плане С Пидласа: Украина начала рассматривать план С из-за задержки западной помощи РИА «Новости»

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Украина из-за задержки западной помощи начала рассматривать запасные варианты финансирования ВСУ. Об этом в интервью Financial Times заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Мы практически достигли своих возможностей — все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», — сказала депутат.

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Он назвала рассматриваемые варианты планами В и С. Однако не раскрыла их суть. Пидласа признала, что у Киева «не так уж много вариантов».

Для сокращения дефицита бюджета ввели налоги на непредвиденные доходы банков. Также рассматривались и другие, по ее словам, неприятные административные методы: приватизация, сокращение расходов и повышение налогов.

Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с требованием одобрить пакет помощи Украине и направить согласованный документ ему на подпись. Американский лидер добавил, что страна продолжит поддерживать ВСУ.