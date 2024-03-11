11 марта 2024, 02:05
«Не так уж много вариантов». Задержка западной помощи вынудила Украину подумать о плане С
Пидласа: Украина начала рассматривать план С из-за задержки западной помощи
Украина из-за задержки западной помощи начала рассматривать запасные варианты финансирования ВСУ. Об этом в интервью Financial Times заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
«Мы практически достигли своих возможностей — все внутренние ресурсы используются для финансирования армии», — сказала депутат.
Реклама
Он назвала рассматриваемые варианты планами В и С. Однако не раскрыла их суть. Пидласа признала, что у Киева «не так уж много вариантов».
Для сокращения дефицита бюджета ввели налоги на непредвиденные доходы банков. Также рассматривались и другие, по ее словам, неприятные административные методы: приватизация, сокращение расходов и повышение налогов.
Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с требованием одобрить пакет помощи Украине и направить согласованный документ ему на подпись. Американский лидер добавил, что страна продолжит поддерживать ВСУ.
США
Налоги
ВСУ
Украина
Армия
Джо Байден
Реклама
Реклама