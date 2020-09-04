СМИ: пропали анализы отравленного болгарского бизнесмена Гебрева

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного нервно-паралитическим веществом в 2015 году, пропали из финской лаборатории. Из-за этого расследование в Болгарии пришлось приостановить.

Финская лаборатория VERIFIN является одной из пяти учреждений, которых аккредитовала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Образцы Гебрева туда были направлены спустя два месяца после отравления, пишет The Insider.

Первые исследования показали, что в анализах присутствуют боевые отравляющие фосфорорганические вещества. По словам Гебрева, учреждение было обязано хранить результаты анализов до июня 2020-го.

Бизнесмен добавил, что с февраля прошлого года он и болгарские власти неоднократно просили директора VERIFIN предоставить образцы. Гебрев также обращался с просьбой продлить срок хранения результатов анализов, пока идет расследование.

Весной этого года лаборатория сообщила, что у них нет этих образцов. Бизнесмен направил письма в адрес финской лаборатории и Генеральной прокуратуры страны. Из-за пропажи анализов следствие в Болгарии пришлось приостановить.

Гебрев почувствовал себя плохо после ужина в ресторане в Софии в апреле 2015 года. Спустя неделю с такими же симптомами в больницу был доставлен его сын. В Болгарии было возбуждено дело об убийстве, однако затем расследование приостановили.

После покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, бизнесмен заявил, что его также могли отравить с помощью «Новичка». Тогда расследование возобновили.

В феврале 2019 года генеральный прокурор Болгарии сообщил, что Гебрева отравили в то время, когда в стране находился третий фигурант по «делу Скрипалей».