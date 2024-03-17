Мир 17 марта 2024, 08:39 В парламенте Южной Осетии заявили об обсуждении вступления страны в состав России Спикер парламента Южной Осетии: вступление в состав России обсуждается с Москвой Pxhere

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Власти Южной Осетии обсуждают вероятное вступление республики в состав России. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель местного парламента Алан Алборов.

«В тесной координации с Российской Федерацией мы обсуждаем эти вопросы с учетом наших договоров и двусторонних отношений», — сказал он.

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Алборов подчеркнул, что Россия и Южная Осетия проводят скоординированную работу во внешней политике.

«Мы присоединимся, когда придем к этой мысли совместно с Российской Федерацией», — добавил спикер парламента.

Ранее глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев заявил, что республика намерена расширять и активизировать сотрудничество с российскими регионами. По его словам, упор сделан именно на расширение взаимоотношений в рамках программы социально-экономического развития России по 2025 год.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев обещал, что республика продолжит отстаивать интересы России.