Мир 17 января 2023, 04:52 Южная Осетия расширит сотрудничество с регионами России Глава МИД Южной Осетии Джиоев: страна расширит сотрудничество с регионами России Pxhere

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Южная Осетия планирует активизировать и расширять сотрудничество с российскими регионами. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел республики Ахсар Джиоев на встрече с президентом Аланом Гаглоевым. Об этом сообщил Sputnik Южная Осетия.

Акцент в работе МИД республики, как подчеркнул Джиоев, делается на развитие взаимоотношений с Россией.

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В 2022 году страны подписали программу социально-экономического развития республики на 2022–2025 годы. Сегодня, по словам главы МИД республики, прорабатывается протокол этой программы, касающийся бюджетной сферы.

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«В том числе мы планируем активизировать и расширить работу с регионами России. Со стороны российских коллег из Министерства иностранных дел мы находим понимание и поддержку», — отметил Джиоев.

Президент республики Алан Гаглоев ранее заявлял, что Южная Осетия продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех народов Родины — России.

Он обратился к жителям страны заявив, что несмотря на все трудности, Южная Осетия твердо и последовательно отстаивает национальные интересы, защищает безопасность республики и ее жителей.