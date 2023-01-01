Мир 01 января 2023, 03:49 Южная Осетия продолжит отстаивать интересы России — Гаглоев Президент Южной Осетии Гаглоев: вместе с народами РФ продолжаем отстаивать интересы Родины РИА «Новости»

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Южная Осетия продолжает отстаивать национальные интересы общей для всех народов Родины — России. Об этом в новогоднем обращении заявил президент республики Алан Гаглоев. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей Родины — Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Воины Осетии героически борются за существование Южной Осетии», — отметил Гаглоев.

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В непростое для мира время страна должна приложить усилия, чтобы развиваться и улучшать качество жизни граждан.

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«Дорогие соотечественники! Несмотря на все трудности, мы твердо и последовательно отстаиваем наши национальные интересы, защищаем безопасность нашей республики и наших граждан», — заявил президент.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил народ России за военную и моральную поддержку. Луганчане вместе с россиянами освободили Луганщину от «от оккупационных оков укровермахта».