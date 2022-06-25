Британские СМИ назвали казнь наемников точкой невозврата в отношениях с Россией

Казнь британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина в Донецкой Народной Республике станет точкой невозврата в отношениях Великобритании и России. Об этом в своем материале написал журналист издания Express Пол Болдуин.

Он напомнил, что в журналисты уже сообщили о звонке Аслина своей матери. Он пожаловался ей, что власти Великобритании не ведут переговоров с ДНР, а время для приведения приговора в силу уходит.

«Если эти казни состоятся, то у Великобритании и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки и начать поставки еще большего объема вооружений, включая ударную авиацию, о которой просил президент Зеленский», — написал автор материала.

Болдуин подчеркнул, что в результате конфликт станет более кровавым, продолжительным и дорогостоящим для России.

Воевавшие в составе бригады морской пехоты ВСУ Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в середине апреля в Мариуполе. Вместе с марокканцем Саадуном Брагимом Верховный суд ДНР приговорил их к смертной казни за наемничество. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что власти Великобритании и Марокко не обращались по делам приговоренных к казни своих граждан.

Представляющий интересы Эйдена Аслина адвокат Павел Косован сообщил, что его подзащитный намерен подать апелляцию для обжалования приговора, но в успех этого решения он не верит.