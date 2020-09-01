В ООН заявили о 450 случаях жестокого обращения с людьми в Белоруссии

«Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам», — сказано в сообщении.

В ООН добавили, что эксперты также получили сообщения «о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное». В организации призвали белорусские власти провести расследование этих ситуаций, а также «привлечь виновных к ответственности и возмещению ущерба за нарушения прав человека».

«Государство должно делать все возможное для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин», — подчеркнули в ООН.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По результатам ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции с итогами голосования не согласились. В знак протеста они выходили на митинги. В первые дни были задержаны 6,7 тысячи человек. Пострадали 150 силовиков.