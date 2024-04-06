Мир 06 апреля 2024, 22:11 Жители Одессы услышали взрывы Unsplash

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Взрывы раздались в Одессе. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины.

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Также сегодня рано утром взрывы услышали в Хмельницкой области. До этого в десяти регионах страны включили тревожную сирену.

В ночь на 6 апреля появилась информация о двух взрывах в Харькове. Вечером журналисты рассказали о взрывах в Очакове в Николаевской области. Также взрывы звучали в Одессе.

В конце марта в нескольких одесских районах отключили электричество. Утром того же дня воздушную тревогу объявили по всей Украине. За день до этого сирены звучали в Киеве и Киевской области, а 29 марта стало известно о серии взрывов в Житомирской области и массированной ракетной атаке на Днепропетровскую область.