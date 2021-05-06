facebook_pixel
    06 мая 2021, 21:53

    Власти Чехии опровергли планы замять дело о взрывах в обмен на «Спутник V»

    Кирилл Фролов

    На совещании с первым вице-премьером Чехии Яном Гамачеком обсуждались закупки российской вакцины «Спутник V». Но не было речи о получении препарата в обмен на молчание о взрывах во Врбетице, сообщил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

    Власти Чехии опровергли планы замять дело о взрывах в обмен на «Спутник V»

    Об этом он рассказал на заседании комиссии по контролю за деятельностью спецслужбы, сообщила замглавы комиссии Яна Чернохова.

    По ее словам, Бероун «ни в коем случае не подтвердил, что эта поездка в Москву могла бы быть предметом обменного торга за инцидент во Врбетице», передало РИА «Новости».

    4 мая чешское издание Seznam Zprávy сообщило со ссылкой на источники, что Гамачек планировал приехать в Москву и предложить российским властям сделку: Чехия отложит расследование дела о взрывах на военных складах в обмен на миллион доз «Спутника V» и согласие провести в Праге встречу Владимира Путина и Джо Байдена.

    Сам Гамачек говорил, что ничего подобного не обсуждалось.

    Взрывы на складах в деревне Врбетице прогремели в 2014 году. Чехия объявила в розыск двух россиян, которых до этого Британия назвала виновными в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.