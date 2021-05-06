Власти Чехии опровергли планы замять дело о взрывах в обмен на «Спутник V»

На совещании с первым вице-премьером Чехии Яном Гамачеком обсуждались закупки российской вакцины «Спутник V». Но не было речи о получении препарата в обмен на молчание о взрывах во Врбетице, сообщил глава военной разведки Чехии Ян Бероун.

Об этом он рассказал на заседании комиссии по контролю за деятельностью спецслужбы, сообщила замглавы комиссии Яна Чернохова.

По ее словам, Бероун «ни в коем случае не подтвердил, что эта поездка в Москву могла бы быть предметом обменного торга за инцидент во Врбетице», передало РИА «Новости».

4 мая чешское издание Seznam Zprávy сообщило со ссылкой на источники, что Гамачек планировал приехать в Москву и предложить российским властям сделку: Чехия отложит расследование дела о взрывах на военных складах в обмен на миллион доз «Спутника V» и согласие провести в Праге встречу Владимира Путина и Джо Байдена.

Сам Гамачек говорил, что ничего подобного не обсуждалось.

Взрывы на складах в деревне Врбетице прогремели в 2014 году. Чехия объявила в розыск двух россиян, которых до этого Британия назвала виновными в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.