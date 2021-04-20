Чешские СМИ назвали третьего подозреваемого по делу о взрывах во Врбетице

Чешское издание Seznam заявило, что в деле о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице, помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, появился третий подозреваемый. Им стал сотрудник российского посольства Сергей Федотов, сообщило РИА «Новости».

Согласно данным СМИ, Федотов был одним из членов команды, действовавшей во Врбетице. Издание со ссылкой на правоохранителей назвало его «экспертом по ядам и взрывчатым веществам». Чешские журналисты сообщили, что Федотов мог изготовить взрывное устройство, подорвавшее склад.

Чешский президент Андрей Бабиш ранее заявил, что в причастности к взрыву во Врбетице подозревают спецслужбы РФ. Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова. В Москве назвали эти обвинения голословными и возмутительными. В МИД РФ назвали ситуацию вокруг этого разбирательства маразмом.

Взрывы боеприпасов на складе во Врбетице произошли в 2014 году. Чешское издание Respekt ранее сообщило, что перед взрывом на этот склад планировали доставить боеприпасы для некоего болгарского торговца оружием, который якобы хотел их перепродать украинским военным. Со ссылкой на следствие сообщалось, что взрыв должен был произойти не в Чехии, а во время перевозки оружия в другую страну.