Вице-премьера Чехии захотели уволить после «торга» с Россией

Оппозиционеры Чехии призвали вице-премьера, главу МВД Яна Гамачека покинуть свой пост. Такое требование было выдвинуто после публикации в СМИ о попытке «торга» чешского политика с Россией из-за случившегося во Врбетице, сообщило РИА «Новости».

Ранее чешское издание Seznam Zprávy опубликовало статью, в которой вице-премьера Гамачека обвиняли в «торге» с Россией. По информации в статье, Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и обсудить инцидент во Врбетице. Он предлагал утаить информацию об этом событии. В обмен вице-премьер хотел получить бесплатную поставку вакцины «Спутник V» в страну, а также право проведения возможного саммита России и США в столице Чехии.

Гамачек опроверг информацию, сказанную в статье. Он заявил, что в ней нет ни одной цитаты.

«Чехия не продается! Глава МВД Ян Гамачек всерьез подозревается в том, что хотел продать нашу национальную безопасность за миллион доз неодобренной [в ЕС] вакцины. Это невероятно, таким способом поставить под угрозу нашу безопасность, кредит доверия и опуститься до такого отвратительного торга. Ян Гамачек должен немедленно подать в отставку», — заявил на своей странице в Twitter лидер ведущей оппозиционной Гражданской демократической партии Ян Фиала.

Лидер христианских демократов Мариан Юречка разделила мнение Фиала. Она заявила, что будет настаивать на созыве закрытого заседания парламента, где должны выступить главы всех спецслужб республики. Также Юречка потребовала объяснений от премьера страны Андрея Бабиша.

«Вменяемый политик не может помыслить об этом всерьез, если он не покидает политику», — заявила Юречка.

Лидер движения «Старосты и независимые» Вит Ракушан заявил, что действия Гамачека характеризуют нынешнее правительство. Ракушан выразил радость от того, что нынешнее правительство «завершит свое существование после скорых выборов в парламент».

Бывший глава МИД Томаш Петршичек прокомментировал сложившуюся ситуацию в Twitter.

«Теперь я уже понимаю, почему „операция Врбетице“ со мной не получилась бы. В обязанности министра не входят „разведывательные игры“ в Twitter. Это нехороший сигнал для союзников, которых мы просим о солидарности», — отметил политик.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. Россия назвала обвинения во взрыве голословными, надуманными и возмутительными. Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.