В мире установлен новый рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Последний рекорд по общемировому приросту заболевших был установлен 18 июля, он составил 259,8 тысяч заболевших.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что вторая волна коронавируса придет в Россию осенью и будет гораздо слабее первой.

В мире на данный момент 15,6 миллионов заболевших новым опасным вирусом. В России за сутки выявили 5811 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано уже более 800 тысяч инфицированных.