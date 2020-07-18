Зафиксирован новый рекорд суточного прироста зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом в мире. За прошедшие сутки инфекцией заболели 237 743 человека.

Как сообщает РИА «Новости», общее число зараженных в мире составляет 13 616 593 человека. За последние 24 часа зафиксировано 5 682 летальных исходов. Всего за период пандемии от COVID-19 погибли 585 727 пациентов.

Данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и гибели, которые передают страны.

Больше всего инфицирований выявлено в Северной и Южной Америке — 7 154 840 жителей. На втором месте находится Европа — 3 008 972 человека.

Предыдущий рекорд по приросту был 12 июля. Тогда в мире выявили свыше 230 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

На днях организация выступила против возвращения жесткого карантина. Однако ВОЗ не исключила, что такие меры в некоторых странах все-таки придется принять.