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    18 июля 2020, 09:54

    Вторая волна коронавируса будет слабее первой

    Ксения Басырова

    Вторая волна коронавируса придет в Россию осенью и будет гораздо слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

    Вместе с коронавирусом придут и другие заболевания — сезонные. Это связано с тем, что школьники, студенты выйдут с каникул, закончится сезон отпусков, люди вернутся на работу в коллективы.

    «Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — рассказал Чуланов «Интерфаксу».

    Вторая волна будет слабее в том числе из-за появившегося иммунитета у части россиян. К тому же жители станы стали более ответственно относиться к рекомендациям врачей.

    «Появился опыт профилактических мероприятий», — заключил Чуланов.

    Ранее израильский врач Гай Хошен рассказал, что осенью нужно привиться от гриппа. Это поможет избежать тяжелых форм COVID-19 при заражении. Также массовая вакцинация поможет избежать повышенной нагрузки на системы здравоохранения.