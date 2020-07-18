Вторая волна коронавируса будет слабее первой

Вторая волна коронавируса придет в Россию осенью и будет гораздо слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Вместе с коронавирусом придут и другие заболевания — сезонные. Это связано с тем, что школьники, студенты выйдут с каникул, закончится сезон отпусков, люди вернутся на работу в коллективы.

«Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — рассказал Чуланов «Интерфаксу».

Вторая волна будет слабее в том числе из-за появившегося иммунитета у части россиян. К тому же жители станы стали более ответственно относиться к рекомендациям врачей.

«Появился опыт профилактических мероприятий», — заключил Чуланов.

Ранее израильский врач Гай Хошен рассказал, что осенью нужно привиться от гриппа. Это поможет избежать тяжелых форм COVID-19 при заражении. Также массовая вакцинация поможет избежать повышенной нагрузки на системы здравоохранения.