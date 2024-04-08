Мир 08 апреля 2024, 07:58 В МИД России рассказали о дальнейшей судьбе здания посольства Украины в Москве МИД: Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве РИА «Новости»

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Россия придержится Венской конвенции о дипломатических сношениях, оставив неприкосновенным здание посольства Украины в Москве. Об этом рассказал ТАСС глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Алексей Полищук.

Он отметил, что недавно мэрия Москвы расторгла договор аренды на земельный участок, на котором находится целый комплекс зданий посольства Украины. Полищук назвал это «принципом взаимности», который действует в дипломатических отношениях. Он пояснил, что разрыв соглашения стал ответом на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка, на котором находится посольство России на Украине.

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«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины», — пояснил Полищук.

Дипломат указал на постулаты Венской конвенции о дипломатических сношениях. Она гласит, что при разрыве дипотношений страна пребывания даже в случае вооруженного конфликта должна уважать и охранять помещения представительства, в том числе его имущество и архивы.