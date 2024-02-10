10 февраля 2024, 13:02
Россия расторгла договор аренды с украинским посольством
РИА «Новости»: в России расторгли договор аренды здания посольства Украины
Россия приняла решение расторгнуть договор об аренде с посольством Украины еще в 2023 году. На этот шаг российские власти пошли в ответ на решение Киевского горсовета, сообщило РИА «Новости».
Источник издания рассказал, что украинское руководство в апреле 2023 года угрожало национализировать здание российского посольства. Россия ответила на этот шаг зеркально и расторгла договор об аренде, отметили в агентстве.
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«Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось», — указал собеседник издания.
Он добавил, что в дипломатии действует принцип взаимности, согласно которому сторона, подписавшая документ, обязуется разорвать договор в ответ на «подобного рода действия».
Ранее посольство России в Лондоне раскритиковало Великобританию за заключение соглашения о военном сотрудничестве с Украиной. Дипломаты отметили, что помощь ВСУ приведет украинцев к катастрофе.
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