Власть 12 февраля 2024, 13:26 Ответственность за расторжение договора аренды с посольством Украины возложили на МИД Пресс-секретарь Песков: решение по бывшему зданию посольства Украины принял МИД РИА «Новости»

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Расторжение договора аренды здания посольства Украины согласовали с министерством иностранных дел России, так как именно оно отвечало за внешнюю политику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие решения примут в интересах страны. Его процитировали «Известия».

Журналисты спросили, согласовали ли прекращение договора с администрацией президента. Песков ответил, что этот вопрос относился к внешней политике, а за нее отвечал МИД.

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«Это было именно то ведомство, которое координирует работу всех органов власти, даже муниципальных властей, в области внешней политики. Дальше эти решения будут в соответствии с нашими интересами», — сказал он.

В апреле 2023 года горадминистрация Киева угрожала национализировать здание посольства России. В ответ на это российская сторона расторгла договор аренды посольства Украины.