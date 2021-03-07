В Ленобласть доставили первую партию белорусского бензина

В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тысячи тонн бензина из Белоруссии. Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца дня ожидается еще одна партия бензина.

«Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», — рассказали в пресс-службе правительства региона. Сообщение привело РИА «Новости».

Судовую партию белорусского бензина будет накапливать терминал «Портэнерго».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита.

Москва и Минск 19 февраля заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты на Балтике.

Так, в документе прописано, что в 2021–2023 годах предприятия Белоруссии направят транзитом более 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

О возможной переориентации торговых потоков с портов прибалтийских стран белорусский лидер Александр Лукашенко объявил в августе прошлого года.