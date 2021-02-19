В Госдуме объяснили важность соглашения Москвы и Минска о перевалке нефтепродуктов

Соглашение между Москвой и Минском о перевалке нефтепродуктов через российские порты позволит рационально выстроить отношения в плане экспорта и импорта топлива. Сейчас все происходит хаотично из-за политики. Об этом «360» рассказал член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин.

«Оно (соглашение — прим. ред.) важно с точки зрения более рационального выстраивания взаимоотношений [между Россией и Белоруссией] в плане экспорта и импорта нефтепродуктов, которые сегодня как-то хаотично между нашими странами происходят в зависимости от политической конъюнктуры. То мы сближаемся и начинаем торговать на нерыночных условиях, то начинаются какие-то недопонимания, и это все превращается в политический вопрос», — заявил Ионин.

Собеседник добавил, что с заключением соглашения страны пришли к общим правилам игры, которые не будут зависеть от сиюминутной политической ситуации в Белоруссии и отношений республики с другими странами.

Соглашение о перевалке нефтепродуктов через российские порты 19 февраля подписали министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Документ будет действовать до 2023 года.