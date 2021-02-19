Россия и Белоруссия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через российские порты

Россия и Белоруссия подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Власти обеих стран планируют проработать аналогичное соглашение по калийным удобрениям.

Соглашение подписали министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко. Действовать оно будет с 2021 по 2023 год, сообщил RT.

«Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн», — сообщил глава Минтранса РФ после подписания соглашения.

Страны договорились о перевалке в этом году более 3,5 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты.

«Учитывая, что год уже стартовал, около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», — добавил Савельев.

Александр Лукашенко заявил, что встретится с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Президенты договорились о переговорах уже давно.