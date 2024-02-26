Мир 26 февраля 2024, 13:26 В Кремле заявили об отсутствии контактов по поводу «мирного плана» Зеленского Песков: никаких контактов по поводу «мирного плана» Зеленского не было РИА «Новости»

Читать 360tv в

Между Россией и Украиной не было никаких контактов по обсуждению мирного плана президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, никаких контактов на этот счет не было. Там, насколько мы понимаем, речь идет об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского», — уточнил он.

Реклама

Песков напомнил, что российская сторона неоднократно указывала на то, что этот формат по меньшей мере странный с учетом того, что некие мирные планы пытаются обсуждать без участия РФ.

«[Это] само по себе несерьезно и даже смехотворно. По всей видимости, это в развитие вот этого формата шла какая-та речь, не более того», — добавил представитель Кремля.

О просьбе Зеленского организовать мирный саммит по Украине ранее заявляла лидер Швейцарии Виола Амхерд. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак указывал, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской «формулы мира».