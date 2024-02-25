25 февраля 2024, 17:37
Офис Зеленского допустил приглашение России на конференцию по Украине
Ермак заявил о возможности участия России в саммите по «формуле мира» Зеленского
Российскую делегацию могут пригласить на второй саммит по украинской «формуле мира». Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на конференции «Украина. Год 2024», которая транслировалась в эфире телеканала ТСН.
Он рассказал о целях первого саммита, в котором примут участие представители 160 стран. По его словам, на этой встрече лидеры государств якобы зафиксируют «то, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов и советников».
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Украинское руководство также планирует подписать в конце первой встречи документ, над которым уже ведется работа. На второй конференции в Швейцарии Украина представит совместный план на основе «формулы мира» Зеленского.
«На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план», — заключил Ермак.
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что украинские власти и Запад настойчиво продвигают полностью дискредитировавшую себя «формулу мира». В то же время реалистичные идеи по решению конфликта полностью ими игнорируются, подчеркнул замминистра.
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