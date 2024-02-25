Мир 25 февраля 2024, 17:37 Офис Зеленского допустил приглашение России на конференцию по Украине Ермак заявил о возможности участия России в саммите по «формуле мира» Зеленского CNP/AdMedia/globallookpress

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Российскую делегацию могут пригласить на второй саммит по украинской «формуле мира». Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на конференции «Украина. Год 2024», которая транслировалась в эфире телеканала ТСН.

Он рассказал о целях первого саммита, в котором примут участие представители 160 стран. По его словам, на этой встрече лидеры государств якобы зафиксируют «то, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов и советников».

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Украинское руководство также планирует подписать в конце первой встречи документ, над которым уже ведется работа. На второй конференции в Швейцарии Украина представит совместный план на основе «формулы мира» Зеленского.

«На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план», — заключил Ермак.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что украинские власти и Запад настойчиво продвигают полностью дискредитировавшую себя «формулу мира». В то же время реалистичные идеи по решению конфликта полностью ими игнорируются, подчеркнул замминистра.