22 апреля 2024, 12:31
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
Песков: Запад, стиснув зубы, продолжает расширять санкции против России
В России не носят розовые очки, поскольку понимают, что санкционные «упражнения» Запада будут продолжаться. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС расширить санкции на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Его слова привело РИА «Новости».
«Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем. Стиснув зубы, он готов испытывать негативные последствия этого», — пояснил официальный представитель Кремля.
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Россия проанализирует возможные последствия от расширения санкций и минимизирует риски, исходя из собственных интересов, добавил он.
В МИД Швеции заявили, что в 14-й пакет антироссийских санкций хотят включить запрет для стран Евросоюза закупать российский СПГ. В экспертном сообществе указали, что такая политика Запада лишь спровоцирует дефицит газа на рынке.
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