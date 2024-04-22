Мир 22 апреля 2024, 12:30 Аналитик Юшков: запрет на импорт СПГ из России станет для Европы болезненной историей

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Санкции в отношении России на запрет импорта СПГ станут для Европы болезненной историей. Об этом «Свободной прессе» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее МИД Швеции сообщил, что страны ЕС намерены включить в 14-й пакет санкций против России запрет на импорт СПГ.

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«Если ввести санкции против трубопроводного газа, Россия просто сократит добычу, он с рынка уйдет вообще, что спровоцирует еще одну волну дефицита, и цена поднимется больше», — пояснил аналитик.

Юшков считает, что запрет на сжиженный природный газ из России согласуется с американской позицией.