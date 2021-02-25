В Китае объявили о полной победе над бедностью населения

Китай победил нищету в сельской местности. За последние восемь лет более 100 миллионов жителей страны поднялись над чертой бедности.

«Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержала полную победу в борьбе с бедностью», — приводит РИА «Новости» слова председателя КНР Си Цзиньпина.

Он подчеркнул, что за последние восемь лет 98,99 миллиона жителей сельской местности были выведены из бедности. В список бедных районов больше не входят 832 уезда и 128 тысяч деревень. Для этого страна инвестировала в борьбу с бедностью около 246 миллиардов долларов.

В Китае борются не только с бедностью населения, но и проблемой пищевых отходов. Власти Поднебесной хотят ввести штрафы за оставленную на тарелках еду и пропаганду переедания. Законопроект придумали после призыва главы Китая Си Цзиньпина к борьбе с пищевыми отходами. В стране идет целая кампания под названием «Чистые тарелки». В ее рамках плакаты и лозунги против пищевых отходов уже украшают стены многих ресторанов. Школы и университеты также присоединились к борьбе с пищевыми отходами.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время первого телефонного разговора с американским президентом Джозефом Байденом отметил, что противостояние обеих стран может привести к катастрофе. Обе страны настроены восстановить деалог.