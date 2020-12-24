Китайцев захотели штрафовать за остатки еды на тарелках и пропаганду переедания. У этой идеи есть реальные плюсы

В Китае хотят штрафовать за оставленную на тарелках еду и пропаганду переедания. Тем временем СМИ планируют запретить показывать конкурсы типа «кто больше съест». Законопроект о наказаниях за разбазаривание еды пока обсудили в первом чтении. Почему такая идея появилась именно в Китае и приживется ли она в России?

К обсуждению законопроекта по борьбе с пищевыми отходами и нерациональным использованием продуктов приступили в Постоянном комитете Всекитайского собрания народных представителей. Об этом пишет «Синьхуа».

Новый проект предусматривает наказание для ресторанов и кафе. Заведения могут оштрафовать, если их гости оставляют много еды на тарелках. Денежное наказание грозит и тем учреждениям общественного питания, которые побуждают людей потреблять больше. Вслед за предупреждением им выпишут штраф до 10 тысяч юаней, или 1530 долларов. При этом кафе и рестораны обязаны напоминать посетителям о бережном отношении к продуктам. В частности, на стенах заведений должны быть соответствующие материалы. Также сами учреждения смогут взимать с гостей деньги за недоеденное.

СМИ же запретят пропаганду переедания или небрежного обращения с пищей. Так, в немилость попадают передачи о поедании большого количества еды. Медиа могут оштрафовать на до 100 тысяч юаней, или 15 тысяч долларов. Если нарушение повторится, организации будет грозить закрытие.

Законопроект приняли после призыва главы Китая Си Цзиньпина к борьбе с пищевыми отходами. В стране идет целая кампания под названием «Чистые тарелки». В ее рамках плакаты и лозунги против пищевых отходов уже украшают стены многих ресторанов. Школы и университеты также присоединились к борьбе с пищевыми отходами.

«Закон имеет большое значение для пропаганды здорового, рационального и экологичного образа жизни и улучшения потребительского поведения. Также важно ускорить построение ресурсосберегающего и экологически чистого общества. <…> Это также будет способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию», — пишет «Синьхуа».

Почему этот законопроект появился именно в Китае?

Идея контроля за количеством съеденного на уровне государства появилась именно в Китае во многом из-за большого числа граждан в этой стране. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Почти 1,5 миллиарда жителей. Представляете, если каждый китаец будет завтракать, обедать и ужинать так же, как ест американец. Ни коров, ни свиней, ни пшеницы — ничего не хватит. Второй момент — это, конечно, отходы Леонид Крутаков политолог.

Собеседник «360» напомнил, что раньше в СССР все ходили в магазин с многоразовой авоськой. Сейчас же большую роль играют и пластиковые пакеты, и сама упаковка продуктов. Производители включают их в стоимость, но не занимаются утилизацией. Отсюда проблема засорения.

«Мы фактически производим отходов больше, чем едим. СССР в этом смысле был абсолютно рациональной цивилизацией. Зачем молоко покупать в пластиковых бутылках, если можно бутылки стеклянные сдать и в них же потом купить. <…> Больше всех засоряют Землю не грязные и неразвитые страны, а наоборот: чем выше потребление, тем больше экологический след», — добавил Крутаков.

Также собеседник «360» напомнил о необходимости отслеживания проблемы лишнего веса. Ведь из-за этого у людей снижается работоспособность, а у страны — конкурентоспособность экономики, так как человеку обеспечивают уровень жизни, а работать должным образом он не в состоянии.

Крутаков пояснил, что Китай, как рациональное государство, подходит к проблеме очень разумно. Закрепление этого на государственном уровне политолог назвал следствием коммунистической системы.

Китай в этом смысле впереди планеты всей бежит. Он пытается справиться с теми проблемами, с которыми мир уже столкнулся. Можно спорить и смеяться над способами реализации идеи, но то, что она абсолютно здрава, несомненно Леонид Крутаков политолог.

Стоит ли вводить такой закон в России?

Китайцы очень законопослушны, в отличие от русских, отметил собеседник «360». Менталитет последних не воспримет такого решения властей. Более того, законопроект в России не поддержат сами рестораторы, считает политолог.

Они (рестораторы — прим. ред.) тут же поднимут кампанию в прессе по поводу падения прибыли, налогов, то есть включится финансовая логика. А она не просто не совпадает, а очень часто противоречит реальной логике Леонид Крутаков политолог.

Более того, россияне привыкли отъедаться на Пасху и Масленицу — перед Великим постом. Это менталитет и исторически сложившаяся особенность, считает собеседник «360».