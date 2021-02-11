Противостояние Китая и США Си Цзиньпин назвал катастрофой для всего мира

Председатель КНР Си Цзиньпин во время первого телефонного разговора с американским президентом Джозефом Байденом отметил, что противостояние обеих стран может привести к катастрофе. Чтобы это предотвратить, Китай и США должны наладить диалог.

«Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру. Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», — процитировал китайского лидера ТАСС.

Он призвал США быть осторожными в вопросах Тайваня, Синьцзяна и Гонконга, а также поддерживать отношения, основанные на уважении и отсутствии конфликтов. Для этого нужно восстановить диалог, по мнению лидера КНР, и четко понимать намерения друг друга.

Джо Байден впервые созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе разговора американский лидер сообщил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать свою страну.