Мир 26 июля 2023, 02:58 Состояние мостов в Киеве признали самым критическим на Украине Комиссия признала состояние киевских мостов самым критическим на Украине Freepik

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Состояние мостов в Киеве оказалось самым критическим во всей Украине. Об этом украинскому изданию «Общественное» рассказал директор Государственного дорожного научного исследовательского института (ДП «ДерждорНДІ») Артем Безуглый.

Всего на балансе украинских властей числится более 28 тысяч мостовых сооружений, комиссия собрала данные о 23 тысячах, отметил глава института.

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«Насчитывается 10% неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация в городе Киеве», — сообщил Безуглый.

Проверка состояния мостовых сооружений началась по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Ответственным назначили вице-премьера по восстановлению страны Александра Кубракова. В середине июля Кубраков отчитался об аварийном состоянии 10% мостов, в их число входили и киевские.

В Закарпатской области Украины ранее обрушился стратегически важный мост через реку Тересва. В момент обрушения по мосту ехал грузовик с песком и легковые автомобили, несколько машин в итоге рухнули под мост. Его должны были отремонтировать еще в 2021 году.