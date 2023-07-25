Мир 25 июля 2023, 01:28 Стратегически важный мост рухнул вместе с людьми в Закарпатской области Украины Мост через реку Тересва обрушился вместе с машинами в Закарпатской области Украины t.me/stranaua

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В Закарпатской области Украины обрушился стратегически важный мост через реку Тересва. Дорога от него вела к границам четырех стран Евросоюза. Об этом сообщило местное издание «Политика сегодня».

В момент обрушения по мосту ехал грузовик и легковые авто, несколько машин в итоге рухнули под мост. Четыре человека пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

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«Мост долгое время считался аварийным. Его должны были отремонтировать еще в 2021 году по программе „Большая стройка“», — сообщили в издании.

Позднее Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что за 66 лет с момента возведения моста, его ни разу капитально не ремонтировали, и с 2018 года он считался аварийным. Там также назвали возможную причину обрушения — грузовик с песком весом более 45 тонн. Это превышало допустимые нормы в семь раз.