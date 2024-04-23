23 апреля 2024, 04:54
В Киеве раздались взрывы во время действия воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве, а в Киевской и Николаевской областях объявили тревогу
В Киеве раздались звуки взрывов на фоне действия воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в ночь на вторник была объявлена в двух областях страны — Киевской и Николаевской.
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До этого днем в понедельник, 22 апреля, в Харькове обрушилась телевизионная вышка.
Видео, на котором огромная антенна ломается пополам и падает вниз, распространили украинские паблики. Взрыв на вышке произошел во время действия воздушной тревоги.
Глава Харьковской администрации Олег Синегубов заявил, что телебашня получила повреждения в результате обстрела. Никто из мирных жителей из-за обрушения вышки не пострадал, но в городе начались проблемы с передачей телевизионного сигнала.
Ранее в украинской столице и 12 регионах страны объявили воздушную тревогу.
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