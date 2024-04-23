Мир 23 апреля 2024, 04:54 В Киеве раздались взрывы во время действия воздушной тревоги Взрывы прогремели в Киеве, а в Киевской и Николаевской областях объявили тревогу РИА «Новости»

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В Киеве раздались звуки взрывов на фоне действия воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в ночь на вторник была объявлена в двух областях страны — Киевской и Николаевской.

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До этого днем в понедельник, 22 апреля, в Харькове обрушилась телевизионная вышка.

Видео, на котором огромная антенна ломается пополам и падает вниз, распространили украинские паблики. Взрыв на вышке произошел во время действия воздушной тревоги.

Глава Харьковской администрации Олег Синегубов заявил, что телебашня получила повреждения в результате обстрела. Никто из мирных жителей из-за обрушения вышки не пострадал, но в городе начались проблемы с передачей телевизионного сигнала.

Ранее в украинской столице и 12 регионах страны объявили воздушную тревогу.