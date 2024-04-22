Мир 22 апреля 2024, 22:33 В Киеве и 12 регионах Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в 12 регионах Украины, в том числе в Киеве. Такие данные появились на официальном ресурсе по оповещению населения.

Согласно данным, сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях.

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В понедельник расположенная в Харькове городская телевышка получила серьезные повреждения после прозвучавших в городе сигналов воздушной тревоги. Среди горожан погибших нет.

Ранее взрывы прогремели в Николаеве. Власти региона не объявили воздушную тревогу. В ночь на воскресенье, 21 апреля, серия взрывов прогремела в Харькове и Херсоне. В нескольких областях Украины включали сирены.