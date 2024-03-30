Мир 30 марта 2024, 13:59 В Одессе прогремели взрывы «Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы днем 30 марта РИА «Новости»

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Взрывы прогремели днем 30 марта в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Ранее стало известно, что в Киеве и ряде областей страны объявили воздушную тревогу. В частности, сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

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По данным издания «Думская», в некоторых районах Одессы пропала вода и электричество.