30 марта 2024, 13:59
В Одессе прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы днем 30 марта
Взрывы прогремели днем 30 марта в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
Ранее стало известно, что в Киеве и ряде областей страны объявили воздушную тревогу. В частности, сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
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По данным издания «Думская», в некоторых районах Одессы пропала вода и электричество.
Одесса
Украина
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