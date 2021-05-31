В Южной Корее заметили отсутствие Ким Чен Ына на публике уже 24 дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын уже на протяжении 24 дней не появлялся на публике. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство объединения сообщил ТАСС.

Главу КНДР в последний раз видели на концерте в Пхеньяне, который прошел еще 7 мая. Пока это самый долгий период отсутствия Ким Чен Ына на публике за этот год. В Южной Корее решили пока не высказывать никаких предположений относительно возможных причин его «пропажи».

Ранее уже выдвигали версии о том, что северокорейский лидер дистанцируется от массовых мероприятий из соображений безопасности из-за коронавируса. Хотя в Северной Корее до сих пор официально не сообщали ни об одном случае заражения. Но об угрозе инфекции жителей республики предупреждали — в прессе даже сообщали, что коронавирус якобы может распространяться через южнокорейскую пропаганду. Кроме того, по словам самого Ким Чен Ына, сейчас КНДР переживает самый тяжелый год в своей истории.

В прошлом году Ким Чен Ын уже «уходил в тень» на 20 дней. Его отсутствие сопровождалось слухами о возможной болезни и даже смерти.