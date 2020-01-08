В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США

По каким целям на этот раз будет нанесен удар, пока неизвестно.

Пентагон подтвердил, что в ночь на 8 января авиаударам подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются военными США. Это авиабаза Эйн-Аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле. Отмечается, что по объектам были выпущены десятки ракет.

Ответственность за ракетные удары взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Там заявили об успешном начале операции под названием «Мученик Сулеймани» в отместку за удар Соединенных Штатов 3 января по аэропорту Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани.

Ранее руководство Ирана заявило, что подготовило 13 сценариев мести за убийство генерала.