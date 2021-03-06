В Госдуме прокомментировали угрозы Кравчука в адрес России

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Киев готовится к военной провокации. По его словам, она должна заставить Донбасс сдаться.

Так депутат оценил угрозы в адрес России, высказанные представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком. Ранее он призвал перейти к радикальным мерам, если Москва не признает себя одной из сторон конфликта в Донбассе, об этом сообщило РИА «Новости».

Затулин оценил данную реплику Кравчука как «составную часть эскалации», предпринимаемой Киевом для привлечения внимания к себе США и стран — участниц «нормандского формата»: Франции и Германии.

«Речь идет о ревизии Минских соглашений», — добавил Затулин.

Депутат отметил, что это подготовка военной провокации. Благодаря ей Украина намерена добиться «принуждения Донецка, Луганска и России к капитуляции», разъяснил Затулин. Также он отметил, что необходимо рассматривать происходящее на Украине комплексно.

Россия наложит вето на высказывания Кравчука, подытожил парламентарий.

Слова также прокомментировал сенатор Цеков, который заявил, что бывший президент Украины Леонид Кравчук не сможет запугать Россию словами о «радикальных шагах».