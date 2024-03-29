29 марта 2024, 09:53
В Госдуме объяснили нервозность нахамившего российским чиновникам Кирби
Шеремет: нервозность Кирби — сигнал, что следствие по «Крокусу» на верном пути
Грубая и нервозная реакция представителя Белого дома Джона Кирби на слова российских чиновников об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» — сигнал, что следствие идет по верному пути. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Очень подозрительна нервозность», — отметил парламентарий.
Реклама
По мнению Шеремета, Кирби, вероятно, осознает, что версия США о причастности ИГИЛ* находит все меньше сторонников в остальном мире. Все видят, откуда действительно торчат «ослиные уши», подчеркнул собеседник агентства.
Депутат выразил уверенность, что нервозность Кирби связана с тем, что следствие, которое проводит Россия, идет в правильном направлении. Его слова можно воспринимать именно как сигнал об этом, добавил Шеремет.
«Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути», — подчеркнул он.
Отдельно Шеремет указал на то, что представитель Белого дома не имеет морального права разбрасываться словами, которые показывают его как деградирующего и безнравственного человека.
Ранее Кирби заявлял, что Соединенные Штаты продолжат «сохранять бдительность» и предупреждать власти других стран, вне зависимости от того, какие США выстроили с ними отношения.
Также он вспомнил слова своего дяди, который говорил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту», сравнив с ними российских чиновников.
*«Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая группировка.
США
Россия
Теракт в «Крокусе»
Реклама
Реклама