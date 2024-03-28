Мир 28 марта 2024, 22:27 Захарова ответила Кирби поговоркой на оскорбление российских чиновников РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила поговорку в ответ на оскорбления российских чиновников со стороны координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Своим мнением дипломат поделилась в своем Telegram-канале.

«В русском таких пословиц нет, потому что „навоз во рту носят“ не у нас, а за океаном», — написала она.

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Также Захарова привела русскую поговорку: «У кого что болит, тот о том и говорит», отметив, что для нее стало понятно, почему в США популярно выражение «вымыть рот с мылом».

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о российских чиновниках, которые не поверили в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall.

*Запрещенная в России террористическая организация.