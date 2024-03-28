Мир 28 марта 2024, 21:53 «Продавцы навоза». Кирби оскорбил чиновников из России из-за заявлений о теракте Кирби сравнил российских чиновников с продавцами навоза из-за слов о теракте Unsplash

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Представитель Белого дома Джон Кирби произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о чиновниках из России, которые не верят в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall. Его процитировало РИА «Новости».

«Мой дядя часто говорил <…> лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — сказал он.

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Кирби отметил, что за нападение в Crocus City Hall ответственны боевики ИГИЛ*. По словам представителя Белого дома, США и дальше будут сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

Официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон ранее заявил, что Украина не причастна к расстрелу зрителей в Crocus City Hall, переложив вину на ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация.