В Германии заявил о невозможности экономической и политической изоляции России

Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе, ни политически, ни экономически, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер газете The New York Times.

«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически. Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», — сказал Шредер

После окончания спецоперации на Украине Германии придется вновь выстраивать взаимоотношения с Россией.

«Мы всегда так делаем», — отметил экс-канцлер.

Аналитики издания Deutsche Wirschafts Nachrichten посчитали, что в 2022 году Германия заплатит за энергоресурсы из России рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро. Экологи из Greenpeace заявили, что нужно пересмотреть энергетическую политику в стране, чтобы не спонсировать «спецоперацию Путина». Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что сможет снизить зависимость от российского газа раньше установленного срока.