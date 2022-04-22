Германия в 2022 году заплатит за российские энергоресурсы рекордную сумму

В 2022 году Германия заплатит за российские газ и нефть рекордную сумму в 33,9 миллиарда евро. Такие данные привело немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

На нефть из России Германия потратит 14,3 миллиарда вместо 11,4 миллиарда евро. Счет за газ может увеличиться вдвое — до 17,6 миллиарда. Еще порядка двух миллиардов придется заплатить за уголь, подсчитали аналитики.

Экологическая организация Greenpeace на фоне увеличившихся трат на российские энергоресурсы призвала власти Германии пересмотреть энергетическую политику.

«Разговоры федерального правительства о возможных запретах на импорт без конкретных действий крайне контрпродуктивны. Это приводит к росту цен на газ и сливает рекордные доходы в военную казну Путина. Этому финансированию необходимо положить конец», — заявил экономист Greenpeace Маурисио Варгас.

В качестве альтернативы запрета на поставки энергоресурсов Варгас предложил ввести так называемый «мирный сбор» и удерживать «часть экспортной выручки России у себя».

Европа столкнулась с ростом цен на топливо после объявления санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия снизит зависимость от российского газа раньше, чем планировалось.