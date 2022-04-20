Шольц заявил, что Германия заменит российский газ раньше установленного срока
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия снизит зависимость от российского газа раньше срока
Германия планирует снизить зависимость от поставок российского газа раньше установленного срока, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам телефонного разговора c президентом США Джо Байденом. Его слова привели «Известия».
Германия начала готовиться к отказу от энергоносителей из России задолго до начала спецоперации на Украине, поэтому готова поддержать эмбарго на импорт российского угля.
«Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии <…> сделать так, чтобы шаг за шагом заменять другими поставщиками <…> Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем любые графики», — заявил Шольц.
Ранее Шольц заявлял, что нельзя допустить победы России на Украине. При этом он упомянул, что Германия практически исчерпала собственные запасы в вопросе поставок вооружений. Однако он отверг участие НАТО в конфликте на Украине.