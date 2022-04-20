Шольц заявил, что Германия заменит российский газ раньше установленного срока

Германия планирует снизить зависимость от поставок российского газа раньше установленного срока, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам телефонного разговора c президентом США Джо Байденом. Его слова привели «Известия».

Германия начала готовиться к отказу от энергоносителей из России задолго до начала спецоперации на Украине, поэтому готова поддержать эмбарго на импорт российского угля.

«Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии <…> сделать так, чтобы шаг за шагом заменять другими поставщиками <…> Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем любые графики», — заявил Шольц.

Ранее Шольц заявлял, что нельзя допустить победы России на Украине. При этом он упомянул, что Германия практически исчерпала собственные запасы в вопросе поставок вооружений. Однако он отверг участие НАТО в конфликте на Украине.