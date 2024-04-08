Мир 08 апреля 2024, 21:26 В Германии призвали Шольца остановить поставки оружия на Украину Tagesspiegel: канцлера ФРГ Шольца призвали прекратить поставки оружия ВСУ РИА «Новости»

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Группа представителей немецких правых и демократических партий обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом остановить оружейные поставки на Украину. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

«Вместо военной поддержки Германия должна сделать все возможное, чтобы предоставить Украине всю возможную гуманитарную помощь», — говорится в обращении, адресованном главе немецкого правительства.

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В конце марта глава оборонного концерна MBDA Томас Готшильд заявил о приостановке производства дальнобойных крылатых ракет Taurus по причине отсутствия заказов со стороны правительства ФРГ. По его словам, без соответствующего распоряжения кабмина компания не вправе выпускать ракеты даже для дальнейшего хранения на складах.

Днем ранее на востоке Берлина прошла многотысячная демонстрация, участники которой призывали власти страны остановить украинский конфликт и не допустить участия Германии в нем.

Ранее Шольц заявил, что финансирование украинской армии является «ключом к восстановлению мира», поэтому Запад продолжит помогать Украине.