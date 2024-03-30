Мир 30 марта 2024, 21:13 Немцы устроили многотысячную демонстрацию за мирные переговоры по Украине На востоке Берлина прошла акция за мирные переговоры по Украине Unsplash

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В Берлине прошла пасхальная демонстрация с участием нескольких тысяч человек. Они призвали остановить конфликт на Украине и не допустить участия Германии в нем, сообщило РИА «Новости».

Демонстрация прошла на Карл-Маркс-аллее в районах Митте и Фридрихсхайн под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше». По подсчетам организаторов, в ней приняли участие шесть тысяч человек. Жители города принесли символику Палестины, флаги и транспаранты.

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С передвижной сцены выступили политики. Они призвали прекратить поставки оружия участникам вооруженных конфликтов, провести переговоры по Украине, обеспечить глобальный мир и построить систему безопасности в Европе с участием России.

«Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы», — заявил бывший дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.

Любые переговоры по Украине завершатся в пользу России, заявил обозреватель Asia Times Дэвид Гольдман. Он спрогнозировал создание буферной зоны и признание Донбасса российским.