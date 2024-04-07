Мир 07 апреля 2024, 07:50 Шольц назвал финансирование ВСУ «ключом к восстановлению мира» Канцлер Германии Шольц сравнил поддержку Украины с ключом к восстановлению мира Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Западу следует продолжить помогать Украине, чтобы в будущем прийти к мирному урегулированию ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщила газета Der Spiegel.

Он назвал поддержку украинских властей «ключом к восстановлению мира» и пообещал, что Германия будет финансировать ВСУ «до тех пор, пока это необходимо». Шольц добавил, что немецкое руководство передало украинской стороне помощь на сумму в 28 миллиардов евро и стало вторым по величине спонсором после Белого дома.

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«Лучший способ предотвратить эскалацию — это иметь эффективный сдерживающий фактор», —объяснил канцлер ФРГ.

Шольц также обратился к государствам Евросоюза и призвал их нарастить инвестиции в оборону объединения.

Ранее лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад прекратить поддерживать Украину. По его мнению, для урегулирования конфликта России и Украине необходимо срочно начать переговоры.