«В Евросоюз рановато». Наглое поведение украинцев в Литве показали на видео

Украинские беженцы в Литве провели митинг на одной из площадей в Вильюсе, однако не убрали за собой оставленный мусор. Прохожий возмутился таким поведением, но получил в ответ еще большую агрессию.

Один из участников митинга показал в камеру средний палец и заявил, что они ничего не нарушили. При этом он уклонялся на вопрос об уборке оставленного мусора.

Следом к автору видеоролика пришла девушка с детской коляской и начала ей толкать мужчину, возмутившись его требованиями.

Ранее сотрудники полиции в Польше разогнали митинг украинских беженцев возле одного из торговых центров.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предупредила украинок, что в Евросоюзе они могут попасть в сексуальное рабство.