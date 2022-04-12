Полиция разогнала украинский митинг в Польше

Украинские беженцы провели митинг возле одного из магазинов торговой сети «Ашан» в Польше, но мероприятие остановили правоохранители. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Всего в мероприятии приняли участие около десятка человек. Поскольку своим вызывающим видом они доставляли дискомфорт остальным посетителям магазина, управляющие вызывали полицию. Однако украинцы не захотели остановить демонстрацию и принялись спорить с полицейскими.

Причиной митинга украинцев стал отказ «Ашана» покидать российский рынок после начала спецоперации.

Французская компания «Ашан» в марте сообщила, что не уйдет из России. Директор сети Ив Клод заявил, что гипермаркеты действуют в интересах гражданского населения, их цель — накормить и дать работу мирным людям.

На настоящий момент под маркой «АШАН Ритейл Россия» открыт 241 магазин, а именно 146 супермаркетов, 62 классических гипермаркета, 33 суперстора «АШАН Сити».